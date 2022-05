Superbonus | Alternativa | ' per boicottarlo Draghi disposto a inventarsi di tutto'

Leggi su iltempo

(Di martedì 3 maggio 2022) Roma, 3 apr. (Adnkronos) - “Dopo aver sabotato per oltre un anno il110% finalmenteha il coraggio di svelare il segreto di Pulcinella: a lui questa misura non va giù perché rischia di compromettere gli interessi dei suoi amici fossili e per boicottarla èqualunque cosa”. Lo affermano i parlamentari di. “Al dualismo costante di un governo che predica bene e razzola male ci siamo abituati da tempo e non ci stupisce sentire il premier mentire blaterando sui presunti natali ecologici del suo esecutivo e sulle nobili intenzioni del suo ministro Cingolani, mentre mette in fila atti e provvedimenti con la sola intenzione di regalare profitti e vantaggi per i big del mondo delle fonti fossili”, aggiungono. “Quello che ci indigna – proseguono i parlamentari ...