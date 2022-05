Advertising

Il Secolo XIX

Genova " Il primo incontro sulla logistica del Nord Ovest, sui collegamenti tra il porto di Genova e l'entroterra, lo organizzai nel 1990 con Fabio Capocaccia dell'allora Consorzio autonomo del porto ...... Fabrizio, con il 25% delle quote. Insieme a un altro 25% in mano a Luigi Aiello, General Manager Corporate and Business Development del Gruppoe le restanti quote, del 10% ciascuna,... Palenzona (Prelios): “Il piano logistico di Msc va sostenuto. A Genova sul porto decide il sindaco” Ma questo è il passato, non vale la pena fare polemiche». Fabrizio Palenzona, oggi presidente di Prelios, ha speso 30 anni dietro alla questione del retroporto di Genova, da politico, manager e ...Il rischio, su Alessandria, è quello di percorrere un sentiero già battuto 15 anni fa, che ha come punto di finale la palude. L’avviso arriva da Luigi Merlo, presidente di Federlogistica, già alla gui ...