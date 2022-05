Orsini a Cartabianca oggi: “Faccia a faccia con Salvini” (Di martedì 3 maggio 2022) (Adnkronos) – Alessandro Orsini annuncia un “faccia a faccia con Matteo Salvini questa sera a Carta Bianca”. Il professore di sociologia del terrorismo internazionale sarà ospite di Cartabianca, su Raitre, dove è annunciata anche la presenza del leader della Lega, Matteo Salvini. Orsini, protagonista di una serie di apparizioni televisive nelle ultime settimane, ha alimentato polemiche con le sue tesi e le sue posizioni sulla guerra tra Russia e Ucraina. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 3 maggio 2022) (Adnkronos) – Alessandroannuncia un “con Matteoquesta sera a Carta Bianca”. Il professore di sociologia del terrorismo internazionale sarà ospite di, su Raitre, dove è annunciata anche la presenza del leader della Lega, Matteo, protagonista di una serie di apparizioni televisive nelle ultime settimane, ha alimentato polemiche con le sue tesi e le sue posizioni sulla guerra tra Russia e Ucraina. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

