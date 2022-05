Mauthausen | Agamenone finisce in un vicolo ceco

Advertising

TennisItalia : Tre azzurri avanzano nella mattinata #AtpChallenger: A #AixEnProvence vince Salvatore #Caruso (61 76 a Droguet). A… - zazoomblog : Mauthausen: esordio per Agamenone - #Mauthausen: #esordio #Agamenone -

FIT

Il prossimo passo per Agamenone sarà il Challenger di Mauthausen sulla terra rossa austriaca, torneo nel quale esordirà con il ceco Kolar. Moroni sconfitto ma non deluso per la settimana al Garden.Il prossimo passo per Agamenone sarà il Challenger di Mauthausen sulla terra rossa austriaca, torneo nel quale esordirà con il ceco Kolar. Moroni sconfitto ma non deluso per la settimana al Garden.