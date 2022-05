Giro d’Italia 2022, presenti solo due cronometro (brevi). Sarà una corsa per scalatori? (Di martedì 3 maggio 2022) Soli tre giorni all’inizio del Giro d’Italia 2022. Sarà Budapest, la capitale dell’Ungheria, ad ospitare la partenza della corsa Rosa questo venerdì, con il mondo del ciclismo che punterà gli occhi verso lo Stivale per conoscere il successore nell’albo d’oro di Egan Bernal. Si può iniziare a speculare su quale potrebbe essere l’identikit del vincitore del Giro: l’immaginario collettivo si indirizza verso i corridori forti in salita, per via del percorso di quest’anno. Da qualche stagione l’organizzazione di RCS Sport sta mischiando un po’ le carte, approfittando anche della conformazione del nostro Paese, offrendo delle frazioni più spettacolari al pubblico, con tante giornate nervose e molte montagne che possono regalare tanti spunti ai corridori più improntati ad attaccare. E ... Leggi su oasport (Di martedì 3 maggio 2022) Soli tre giorni all’inizio delBudapest, la capitale dell’Ungheria, ad ospitare la partenza dellaRosa questo venerdì, con il mondo del ciclismo che punterà gli occhi verso lo Stivale per conoscere il successore nell’albo d’oro di Egan Bernal. Si può iniziare a speculare su quale potrebbe essere l’identikit del vincitore del: l’immaginario collettivo si indirizza verso i corridori forti in salita, per via del percorso di quest’anno. Da qualche stagione l’organizzazione di RCS Sport sta mischiando un po’ le carte, approfittando anche della conformazione del nostro Paese, offrendo delle frazioni più spettacolari al pubblico, con tante giornate nervose e molte montagne che possono regalare tanti spunti ai corridori più improntati ad attaccare. E ...

Ansa_ER : tivùsat, il roadshow fa tappa in Emilia Romagna. Piattaforma gratuita fa il giro d'Italia e decollano attivazioni… - bicycle1961 : RT @velonews: Giro d’Italia wants to ignore politics during grande partenza in Hungary - GianniVaretto : RT @Gazzetta_it: #Ciclismo #Giro d’Italia: #Cavendish il re delle volate, #Ewan, #Demare e Consonni gli sfidanti - Gazzetta_it : #Ciclismo #Giro d’Italia: #Cavendish il re delle volate, #Ewan, #Demare e Consonni gli sfidanti - annamartino83 : RT @rep_napoli: Potenza, strada asfaltata per il Giro d'Italia già rotta [di Anna Martino] [aggiornamento delle 15:36] -