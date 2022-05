F1 | le classifiche piloti e costruttori aggiornate dopo GP Emilia Romagna Imola 2022

(Di martedì 3 maggio 2022) Leil GP didi, che si è chiusa con il trionfo Red Bull targato Max Verstappen e Sergio Perez. Giornata no per la Ferrari: Charles Leclerc è sesto, ma rimane al comando del Mondiale, mentre Carlos Sainz esce alla prima curva. L’ORDINE DI ARRIVO LA CLASSIFICAAGGIORNATA Charles Leclerc 86 Max Verstappen 59 Sergio Perez 54 George Russell 49 Carlos Sainz 38 Lando Norris 35 Lewis Hamilton 28 Valtteri Bottas 24 Esteban Ocon 20 Kevin Magnussen 15 Daniel Ricciardo 11 Yuki Tsunoda 10 Pierre Galsy 6 Sebastian Vettel 4 Fernando Alonso 2 Guanyu Zhou 1 Alexander Albon 1 Lance Stroll 1 Nicholas Latifi 0 Mick Schumacher 0 LA CLASSIFICA ...

