DR Automobiles insieme a Fca Bank per crescere in Europa

(Di martedì 3 maggio 2022) DRGroupe punta su Fca, la finanziaria di Stellantis e Credit Agricole, per proseguire nel suo percorso di crescita e puntare all espansione in, a partire da Spagna, Francia e ...

Il presidente di DR, Massimo Di Risio: 'E davvero un momento importante per noi, una partnership in cui crediamo moltissimo. Riteniamo che possa essere di grande aiuto per noi. Ci ...Il "matrimonio" tra DRe Fca Bank nasce quasi per forza, con entrambi i brand convinti di trovare il partner giusto nel momento giusto. Da una parte DR acquisisce uno strumento per ...Milano, 3 mag. (askanews) - DR Automobiles Groupe punta su Fca Bank, la finanziaria di Stellantis e Credit Agricole, per proseguire nel suo percorso di crescita e puntare all espansione in Europa ...Uno è il marchio del momento, l'altro è il principale fornitore di servizi finanziari legati all'auto. Il "matrimonio" tra DR Automobiles e Fca Bank nasce quasi per forza, con entrambi i brand ...