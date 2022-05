David di Donatello: Silvio Orlando miglior attore, Swamy Rotolo migliore attrice (Di martedì 3 maggio 2022) (Adnkronos) – Silvio Orlando è stato premiato con il David di Donatello come miglior attore protagonista per ‘Ariaferma’ di Leonardo Di Costanzo, mentre il David per la miglior attrice protagonista è andato alla diciassettenne Swamy Rotolo per ‘A Chiara’ di Jonas Carpignano. “Non ci credevo, non me l’aspettavo” ha detto Silvio Orlando alla cerimonia da Cinecittà, condotta da Carlo Conti e Drusilla Foer. “Dedico questo premio a mia moglie che è la miglior persona che abbia conosciuto in vita mia. Ringrazio Leonardo Di Costanzo che mi ha letteralmente costretto a fare questo film che non volevo fare. Quest’anno con il teatro sono stato in quaranta ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 3 maggio 2022) (Adnkronos) –è stato premiato con ildicomeprotagonista per ‘Ariaferma’ di Leonardo Di Costanzo, mentre ilper laprotagonista è andato alla diciassettenneper ‘A Chiara’ di Jonas Carpignano. “Non ci credevo, non me l’aspettavo” ha dettoalla cerimonia da Cinecittà, condotta da Carlo Conti e Drusilla Foer. “Dedico questo premio a mia moglie che è lapersona che abbia conosciuto in vita mia. Ringrazio Leonardo Di Costanzo che mi ha letteralmente costretto a fare questo film che non volevo fare. Quest’anno con il teatro sono stato in quaranta ...

Advertising

PremiDavid : Swamy Rotolo vince il suo primo David di Donatello a 17 anni: «Voglio ringraziare la mia famiglia, le mie sorelle c… - RaiUno : Domani, #3maggio, alle 21.25 su #Rai1, l'appuntamento è con la 67ma edizione dei Premi David di Donatello. Conduco… - repubblica : David di Donatello: Silvio Orlando miglior attore protagonista per il film 'Ariaferma'. Premio alla carriera a Giov… - AngyKenobi : RT @WeCinema: “Mi sono chiesto la ragione del successo del film e non l’ho ancora trovata. Forse, il segreto sta nel modo in cui Ennio Morr… - TV2000it : Premi David di Donatello @PremiDavid #David67 Miglior documentario è “Ennio” di Giuseppe Tornatore -