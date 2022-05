Clemente Russo accusato di aver minacciato Vaporidis: “Minacce gravi” (Di martedì 3 maggio 2022) Scoppia il minaccia gate a L’Isola dei Famosi. Subito dopo la prova della pelota honduregna, i naufraghi sono rientrati sulla spiaggia e in diretta si è sentito Alvin che cercava di placare gli animi dei due gruppi. Qualcuno ha parlato di una presunta minaccia di Clemente Russo e Ilary Blasi ha provato ad indagare: “Scusate ma ho sentito la parola ‘Minacce’ mi spiegate cosa sta succedendo?” L’inviato ha cercato a minimizzare l’accaduto: “Come puoi immaginare si sono scaldati gli animi dopo la prova e sono volate delle parole. Ricordavo ai naufraghi di moderari i termini e di scendere con l’aggressività“. Per fortuna Guendalina Tavassi è tornata sull’argomento: “Bisogna andare piano con le Minacce! La minaccia grave l’abbiamo sentita è stata registrata. Sì l’hanno sentita tutti. Questa è brutta come cosa ... Leggi su biccy (Di martedì 3 maggio 2022) Scoppia il minaccia gate a L’Isola dei Famosi. Subito dopo la prova della pelota honduregna, i naufraghi sono rientrati sulla spiaggia e in diretta si è sentito Alvin che cercava di placare gli animi dei due gruppi. Qualcuno ha parlato di una presunta minaccia die Ilary Blasi ha provato ad indagare: “Scusate ma ho sentito la parola ‘’ mi spiegate cosa sta succedendo?” L’inviato ha cercato a minimizzare l’accaduto: “Come puoi immaginare si sono scaldati gli animi dopo la prova e sono volate delle parole. Ricordavo ai naufraghi di moderari i termini e di scendere con l’aggressività“. Per fortuna Guendalina Tavassi è tornata sull’argomento: “Bisogna andare piano con le! La minaccia grave l’abbiamo sentita è stata registrata. Sì l’hanno sentita tutti. Questa è brutta come cosa ...

MatildaArmanino : RT @divanomat: la fottuta carmen di pietro che nomina clemente russo tutto questo si avvererà a nome di tutti gli italiani ggentili E PUNTO… - 84Tex : RT @divanomat: la fottuta carmen di pietro che nomina clemente russo tutto questo si avvererà a nome di tutti gli italiani ggentili E PUNTO… - infoitcultura : Clemente Russo/ Scontri e carattere: ha le carte in regola per la vittoria finale? - Silvia55047975 : RT @romacapocciona: Consiglierei a Clemente Russo di smetterla con i reality in uno è stato espulso con una denuncia che lo ha radiato dall… - Ihatepe30374806 : RT @nondipocheparol: Clemente Russo ha fatto in qualità di giocatore 'attivo' 2 televoti su 2 e li ha persi entrambi. È stato per 5 puntate… -