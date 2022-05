Ccnl Sanità, Cimo-Fesmed “Prevedere una scadenza per stipula contratti” (Di martedì 3 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Un termine perentorio entro il quale le Direzioni generali degli ospedali debbano convocare i sindacati per avviare e concludere le trattative per la stipula del contratto di lavoro integrativo aziendale. Pena, la responsabilità erariale diretta del direttore generale e dei componenti la delegazione trattante datoriale. Scaduto tale termine, inoltre, dovranno essere in ogni caso applicate – nella massima quantificazione economica – le clausole del Ccnl vigente. Secondo il sindacato dei medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale Cimo-Fesmed, aderente a CIDA, è questa l’unica possibilità per rendere realmente efficaci ed esigibili i contratti collettivi nazionali di lavoro.Da un’analisi del sindacato, infatti, emerge che l’ultimo Ccnl dei dirigenti medici, ... Leggi su ildenaro (Di martedì 3 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Un termine perentorio entro il quale le Direzioni generali degli ospedali debbano convocare i sindacati per avviare e concludere le trattative per ladel contratto di lavoro integrativo aziendale. Pena, la responsabilità erariale diretta del direttore generale e dei componenti la delegazione trattante datoriale. Scaduto tale termine, inoltre, dovranno essere in ogni caso applicate – nella massima quantificazione economica – le clausole delvigente. Secondo il sindacato dei medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale, aderente a CIDA, è questa l’unica possibilità per rendere realmente efficaci ed esigibili icollettivi nazionali di lavoro.Da un’analisi del sindacato, infatti, emerge che l’ultimodei dirigenti medici, ...

