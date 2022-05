Calciomercato Juve | la formazione 2022 23 con Milinkovic - Savic

Advertising

GiovaAlbanese : #MilinkovicSavic vorrebbe rimanere in Italia. L'interesse della #Juventus c'è - e a lui la #Juve piacerebbe - ma la… - cmdotcom : Chirico: 'L'unico soddisfatto di #Allegri è #Agnelli, la #Juve ha rovinato persino Vlahovic. E' finito il tempo di… - Gazzetta_it : La Juve riscatta #Chiesa: alla Fiorentina altri 40 milioni - BianconeraNews : #Tielemans vuole il #RealMadrid, ma la #Juventus non molla: ha un piano per prenderlo. #crocierabianconera - BianconeraNews : Marcos #Alonso snobba la #Juventus: lo spagnolo vuole solo il #Barcellona. #crocierabianconera -

Juventus News 24

Per ilestivo, lasembra aver decisamente messo gli occhi su Sergej Milinkovic - Savic della Lazio. Il centrocampista serbo completerebbe il centrocampo a disposizione di Allegri. Ecco ...Lala stessa cosa, non cambia niente, lui è bravo solo nella gestione del gruppo. Se uno non gioca addolcisce lui e mette un po' di pepe a me che lo sostituisco, ti fa capire: giochi, ma... devi ... Calciomercato Juve: TUTTI i nomi per il dopo Dybala. Allegri è stato chiaro TORINO - In casa Juve, dopo la conquista aritmetica della Champions League, si respira un clima sereno. I bianconeri, grazie al successo per 2-1 contro il Venezia firmato Bonucci (doppietta) e allo ...... il “day after” in casa Juve (Juventus News 24) OmercatoWEB.com. foto di www.imagephotoagency.it. Sergej Milinkovic-Savic sarà senza ombra di dubbio il protagonista della prossima sessione di ...