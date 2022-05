Ultim’ora dall’Inghilterra | Ronaldo pronto a tornare!

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 2 maggio 2022) Il Daily Mirror lancia la clamorosa indiscrezione riguardo al futuro di Cristiano. La stella portoghese potrebbe pensare ad un incredibilmente ritorno. In Spagna, sempre secondo la fonte inglese, vedrebbero di buon occhio il trasferimento. Il romantico ritorno in Inghilterra, a Manchester, non è stato dei più idilliaci. Per questo, le parti potrebbero pensare ad un altro ritorno, questa volta nella capitale iberica, per provare a far gioire nuovamente i tifosi madrileni.Real Manchester Il Mirror, comunque, tiene a specificare che il tutto potrebbe verificarsi ad una sola condizione: la mancata firma di Kylian Mbappé. Il francese rimane il pallino numero uno nel taccuino dei dirigenti blancos, e a zero potrebbe risultare il colpo del decennio. Da monitorare attentamente, dunque, la situazione attorno a Cristiano ...