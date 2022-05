Spezia-Lazio | fuorigioco di Acerbi | la decisione su Pairetto e Nasca spiazza tutti!

(Di lunedì 2 maggio 2022) Nel 2017-18 è stato introdotto il Video Assistant Referee, meglio conosciuta come var, che avrebbe dovuto ridurre quasi al minimo gli errori arbitrali durante le partite. Sono passati ormai 5 anni da questa introduzione epocale e ogni settimana assistiamo a continue polemiche da parte di addetti ai lavori e tifosi.L’ultimo grave caso che ha suscitato scalpore è stato il gol diinche ha sancito il gol del 3-4 definitivo. La polemica della squadra ligure riguarda un palesenon ravveduto nè dal guardialinee e nè, fatto ancora più grave, dalla sala Var. Per questo motivo, pochi minuti fa l’Aia ha sospeso fino alla fine del campionato di Lucae Luigi ...

pisto_gol : Il silenzio dell’@AIA_it sul gol del 4:3 di Acerbi nella partita Spezia-Lazio è la dimostrazione che è stato commes… - sportface2016 : #SpeziaLazio, il #Codacons annuncia il ricorso: 'Gol di #Acerbi in fuorigioco, la partita va rigiocata' - OfficialSSLazio : ?? ???????????????????? ?? Lo Spezia va avanti tre volte, la Lazio recupera. Poi, alla fine, Acerbi ci regala la vittoria!… - giugo76 : RT @lazio_e: Autorevoli opinionisti come Fabio #Caressa e Paolo #Paganini hanno sostenuto che Spezia-Lazio andrebbe rigiocata poiché il gol… - fabiod62 : @salomone_l Comunque io da un anno ho felicemente disdetto l'abbonamento a Sky, l' avessi fatto prima. La RAI ha Pa… -

Il gol di Acerbi a La, così sostiene l'Ansa, provoca la sospensione di Luca Pairetto e Luigi Nasca, direttore di gara e addetto al Var di. Il gruppo arbitrale sarà fermato fino al termine della stagione per quello che è ritenuto un errore concatenato: l'arbitro non avrebbe aspettato la verifica al video dell'allineamento ...Il riferimento - chiarissimo - era al gol di Acerbi che ha portato al successo dellasullo. Il comunicato Oggi il club biancoazzurro ha risposto con un comunicato.A seguito delle polemiche, avvenute nelle ultime ore, sul quarto gol della Lazio che ha permesso ai biancocelesti di battere per 4-3 lo Spezia, ai microfoni di Lazio Style Radio, per fare chiarezza, è ..."Inaccettabile quello che è successo ieri (sabato ndr)". Proprio queste parole sono una frecciatina velata alla Lazio che al 90' ha vinto contro lo Spezia, raggiungendo la Roma al quinto posto, grazie ...