Sinner-Paul in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2022 (Di lunedì 2 maggio 2022) Jannik Sinner affronterà lo statunitense Tommy Paul al primo turno del Masters 1000 di Madrid 2022. Il tennista azzurro torna in campo dopo la sconfitta ai quarti a Montecarlo contro Zverev e lo fa presso la Caja Màgica. Esordio meno semplice di quanto sembrare per Jannik, il quale affronta un avversario che predilige altre superfici, ma che risulta ostico in ogni contesto. Basti pensare che l’anno scorso, proprio a Madrid, ha fatto sudare freddo Rublev, vittorioso solamente 6-4 al terzo. Sinner parte ovviamente favorito, ma guai a prendere l’impegno sottogamba. Tra i due non ci sono precedenti. IL PROGRAMMA DEL TORNEO IL TABELLONE IL MONTEPREMI Sinner e Paul scenderanno in campo nella giornata di lunedì 2 maggio, ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 maggio 2022) Jannikaffronterà lo statunitense Tommyal primo turno deldi. Il tennista azzurro torna in campo dopo la sconfitta ai quarti a Montecarlo contro Zverev e lo fa presso la Caja Màgica. Esordio meno semplice di quanto sembrare per Jannik, il quale affronta un avversario che predilige altre superfici, ma che risulta ostico in ogni contesto. Basti pensare che l’anno scorso, proprio a, ha fatto sudare freddo Rublev, vittorioso solamente 6-4 al terzo.parte ovviamente favorito, ma guai a prendere l’impegno sottogamba. Tra i due non ci sono precedenti. IL PROGRAMMA DEL TORNEO IL TABELLONE IL MONTEPREMIscenderanno in campo nella giornata di lunedì 2 maggio, ...

WeAreTennisITA : In campo oggi al #MMOPEN gli altri azzurri: Sinner ?? Paul (ore 12) Fognini ?? Basilashvili (13:30 circa) Musetti ??… - FabioSanremo : RT @WeAreTennisITA: In campo oggi al #MMOPEN gli altri azzurri: Sinner ?? Paul (ore 12) Fognini ?? Basilashvili (13:30 circa) Musetti ?? Iva… - planetwin365ita : Largo al grande #tennis: al #MutuaMadridOpen si inizia a fare sul serio. ?? Ora in campo #Sinner vs #Paul, a seguire… - Filo2385Filippo : RT @WeAreTennisITA: In campo oggi al #MMOPEN gli altri azzurri: Sinner ?? Paul (ore 12) Fognini ?? Basilashvili (13:30 circa) Musetti ?? Iva… - Fprime86 : RT @WeAreTennisITA: In campo oggi al #MMOPEN gli altri azzurri: Sinner ?? Paul (ore 12) Fognini ?? Basilashvili (13:30 circa) Musetti ?? Iva… -