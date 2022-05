Sincronizzare contatti da iPhone | su Android e cellulari Samsung

Leggi su navigaweb

(Di lunedì 2 maggio 2022) Ai giorni nostri non è possibile dimenticare un numero di telefono o non riuscire a recuperarlo dopo aver cambiato telefono per svariate ragioni. Con tutta la tecnologia odierna non possiamo affidarci alla semplice scheda SIM per salvare i nostriin rubrica (come si faceva nei primi anni 2000), ma possiamo utilizzare i sistemi di sincronizzazione integrati all'interno degli smartphone, così da avere tutti isempre a disposizione qualsiasi sia il telefono utilizzato. Nella guida che segue vi mostreremo nel dettaglio come utilizzando un solo account per tutti i dispositivi. Con questo metodo non perderemo mai isalvati finché ricorderemo le credenziali d'accesso dell'account utilizzato per la sincronizzazione universale. In alternativa è possibile salvare i ...