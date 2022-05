Massimo Giletti nel fuoco incrociato | “Non dialogo con un buffone” | scontro diretto pesantissimo VIDEO

Leggi su specialmag

(Di lunedì 2 maggio 2022)a Non è l’Arena enon è riuscito a fermare la furia dei suoi ospiti.(La 7 screenshot)ha condotto una nuova diretta di Non è l’arena e s’è trovato in mezzo ad un. Scopriamo insieme che cosa è successo ieri sera su La7.è il giornalista e conduttore del talk show politico più in vista di La7. Anche ieri sera ha invitato il giornalista russo filo putiniano Vladimir Solovyev. Lo spazio a lui dedicato è stato molto lungo eh ha avuto tutto il tempo a disposizione per esprimere le sue opinioni come sempre rivolte alla presunta propaganda che farebbe di Italia contro ...