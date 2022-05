Ladispoli, Massimo esce di casa e sparisce: l’appello per ritrovarlo (Di lunedì 2 maggio 2022) Sono ore difficili per i familiari di un uomo, Massimo, che questa mattina è uscito di casa e ha fatto perdere le proprie tracce. Siamo a Ladispoli, in zona Cerreto e ora sui social la nipote ha divulgato diversi appelli per rintracciarlo il prima possibile, per riabbracciarlo, certa che i residenti non si girino dall’altra parte, ma l’aiutino nella disperata ricerca. Come era vestito l’uomo scomparso stamattina da Ladispoli L’uomo di 52 anni, che questa mattina non ha portato con sé la bicicletta con cui di solito si muove, indossava, al momento della scomparsa, intorno alle 10, un jeans, una maglietta a mezze maniche arancione e scarpe da ginnastica. La nipote ha fatto sapere che è stata fatta la denuncia e ora chiede massima condivisione: “Vi prego, contattatemi, condividete il più ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 2 maggio 2022) Sono ore difficili per i familiari di un uomo,, che questa mattina è uscito die ha fatto perdere le proprie tracce. Siamo a, in zona Cerreto e ora sui social la nipote ha divulgato diversi appelli per rintracciarlo il prima possibile, per riabbracciarlo, certa che i residenti non si girino dall’altra parte, ma l’aiutino nella disperata ricerca. Come era vestito l’uomo scomparso stamattina daL’uomo di 52 anni, che questa mattina non ha portato con sé la bicicletta con cui di solito si muove, indossava, al momento della scomparsa, intorno alle 10, un jeans, una maglietta a mezze maniche arancione e scarpe da ginnastica. La nipote ha fatto sapere che è stata fatta la denuncia e ora chiede massima condivisione: “Vi prego, contattatemi, condividete il più ...

