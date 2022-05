Gasperini | «Arbitri? «È stato un disastro quest’anno»

TuttoMercatoWeb : Gasperini attacca ancora gli arbitri: 'Quello che è successo a Spezia è di una gravità assoluta' - chalmerscrazia : Dobbiamo contendere uno scudetto al ciclope amico degli arbitri contro la Fiorentina, il fatal Verona, GASPERINI e… - lamelasulweb : Il vice di Gasperini si sta lamentando degli arbitri, mamma mia quanto odio sta squadra - GiovanniLanzi2 : #Gasperini at home. Ammucchia Gasperi'. Hai finito di piangere e di dare costantemente la caccia agli arbitri. - OdioSuning : @FinallyMichele La realtà è che tutti gli allenatori si lamentano degli arbitri, il più piangina poi è Gasperini M… -

Fantacalcio ®

... opinionisti, ex calciatori, ex. Le critiche, puntualmente, sono arrivate dopo una gara un ..., puntualmente, dopo ogni gara di coppa, in campionato perdeva . A conferma che il tecnico ...La Dea rimonta, stecca il primo assalto alla zona Europa ed a fine gara protesta contro gli. Lo scenario Adesso passerà dal granata... al granata. La Salernitana a caccia di punti salvezza: ... Atalanta, Gasperini: "Squadra svuotata. Arbitri Un disastro. Var poco credibile" Dall’altra parte Gasperini si affida sempre al 3-4-1-2. Attacco composto dalla coppia colombiana Zapata-Muriel, supportati da Boga. A centrocampo Hateboer, De Roon, Freuler e Zappacosta. In difesa ...Dopo il rocambolesco pareggio rimediato contro il Torino Gian Piero Gasperini torna a far parlare di sé. Quel gesto inaspettato non è piaciuto affatto. Atalanta e Torino hanno dato vita a una vera e p ...