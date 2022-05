Danno del “puntiniano” a Santoro, ma la serata di La7 supera quella di Rete4 con Lavrov (Di lunedì 2 maggio 2022) «Mi rattrista ascoltare Santoro che giustifica un dittatore sanguinario e mi preoccupa oltremodo constatare questa deriva autoritaria in Italia»: queste le parole twittate da Rula Jebral rispetto alle quali Michele Santoro si è difeso – nella serata di ieri – parlando con Giletti a Non e l’arena. Proprio in quei minuti si sovrapponeva a lui Sergey Lavrov, ministro degli Esteri russi, che ha parlato per circa 40 minuti ai microfoni di Zona Bianca (Rete 4) senza un contraddittorio adeguato alla situazione. Pioggia di critiche, quindi, per Mediaset che ha scelto di ospitare il ministro – seppure, secondo i criteri giornalistici, non sia quello il problema – ma anche un confronto da fare basandosi sul report degli ascolti e il confronto tra le due trasmissioni. LEGGI ANCHE >>> Santoro risponde a ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 2 maggio 2022) «Mi rattrista ascoltareche giustifica un dittatore sanguinario e mi preoccupa oltremodo constatare questa deriva autoritaria in Italia»: queste le parole twittate da Rula Jebral rispetto alle quali Michelesi è difeso – nelladi ieri – parlando con Giletti a Non e l’arena. Proprio in quei minuti si sovrapponeva a lui Sergey, ministro degli Esteri russi, che ha parlato per circa 40 minuti ai microfoni di Zona Bianca (Rete 4) senza un contraddittorio adeguato alla situazione. Pioggia di critiche, quindi, per Mediaset che ha scelto di ospitare il ministro – seppure, secondo i criteri giornalistici, non sia quello il problema – ma anche un confronto da fare basandosi sul report degli ascolti e il confronto tra le due trasmissioni. LEGGI ANCHE >>>risponde a ...

