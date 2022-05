(Di lunedì 2 maggio 2022) Ialimentari ‘senza’ attraggono e coinvolgono maggiormente il consumatore. La vera sorpresa è che il potere seduttivo dell’etichetta ‘senza’ può spingere i cittadini a puntare su alimenti nei quali l’ingrediente ‘mancante’ è incongruente o addirittura salutare. Sono questi i risultati di uno studio sperimentale dell’EngageMinds Hub, Centro di ricerca in psicologia deidell’Università Cattolica di Cremona, condotto nelle scorse settimane con il contributo non condizionante dell’Unione italiana olio disostenibile, sui’, con un particolare focus sull’olio di. Vediamo qualche dato. Posti di fronte al packaging di un cracker salato e di una merendina dolce, entrambi immaginari e creati per l’esperimento, il 38% dei ...

Sbrn65 : RT @SecolodItalia1: Consumi, le etichette “free from” attirano di più dei prodotti convenzionali. Il caso dell’olio di palma - SecolodItalia1 : Consumi, le etichette “free from” attirano di più dei prodotti convenzionali. Il caso dell’olio di palma… - AgnSweetie : RT @longatosimone: Oggi è uscita la nuova newsletter dedicata al mondo delle #aziende. Si parla di #PMI e #digitalizzazione #Consumi ra… - longatosimone : Oggi è uscita la nuova newsletter dedicata al mondo delle #aziende. Si parla di #PMI e #digitalizzazione… - AnalistaCurioso : Siamo sicuri che se l'Europa non comprerà dalla Russia, diminuirà offerta e saliranno i prezzi? mmhh. I consumi rim… -

Secolo d'Italia

...ecocompatibile e sull'etichetta energetica e puntando sull'elettrificazione dei'. Richieste ... leenergetiche indirizzano i consumatori verso i migliori elettrodomestici . Attualmente ...... gli indicatori utilizzati riguardano 'emissioni e assorbimento della CO2,di energia e ... Da qui anche ' la sfida delle': che servono a descrivere, per esempio, "la tracciabilità ... Consumi, le etichette "free from" attirano di più dei prodotti convenzionali. Il caso dell'olio di palma Così come le etichette e lo sleeve, in particolare per la gamma semi di Sagra, anch’esso realizzato con il 25% di plastica riciclata. Un impegno nel promuovere stili di consumo sostenibili in una ...sempre più attenti alla provenienza e motivati a un consumo di vino autentico, tracciabile, di chiara lettura grazie anche alle etichette parlanti. Parlare di vino e di vinificazione a basso impatto è ...