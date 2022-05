Chiara Fossombroni | la mamma che riesce a raccontare con il sorriso il figlio morto | ' Kaif

(Di lunedì 2 maggio 2022) Non si puòun dolore grande come quello della perdita di un, a pochi minuti dal funerale del suo piccoloche a giugno avrebbe compiuto 4 anni ,con ...

Non si può raccontare un dolore grande come quello della perdita di un figlio. Chiara Fossombroni, a pochi minuti dal funerale del suo piccolo Kaif che a giugno avrebbe compiuto 4 anni, riesce con un sorriso a parlare di quello che più volte definisce 'un miracolo'.