Cdm in 2 tempi | prima taglio accise poi dl aiuti

Il consiglio dei ministri è convocato oggi alle 12 per la riduzione delle accise sui carburanti. Iltornerà a riunirsi nel pomeriggio per l'esame del decreto aiuti per le imprese e le famiglie per fronteggiare gli effetti della crisi ucraina. Lo rende noto Palazzo Chigi. . 2 maggio 2022Doppia riunione deloggi. Alle 12 prima seduta per l'esame del provvedimento per la riduzione ... Si prevedono poi semplificazioni per sburocratizzare e accorciare idell'avvio di impianti per ...Il cdm tornerà a riunirsi nel pomeriggio per l'esame del decreto aiuti per le imprese e le famiglie per fronteggiare gli effetti della crisi ucraina. Lo rende noto Palazzo Chigi.Saranno due i consigli dei ministri che si terranno nella giornata di oggi. Sul tavolo i tagli al costo del carburante e dell’energia, gli aiuti alle aziende colpite dalla guerra in Ucraina, le misure ...