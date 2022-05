BigMama e la body positivity al Concertone

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 2 maggio 2022), la 22enne artista campana è salita sul palco romano in occasione del Concerto evento del Primo Maggio lanciando messaggio d’inclusività. “Mi gridavano cicciona, ora guardate quanto sono figa!”, nome d’arte di Marianna Mammone, è ora tra le rivelazioni sul palco del Primo Maggio a San Giovanni in Laterano a Roma. L’artista è stata notata anche per il suo messaggio lanciato a proposito dellae dell’inclusività. Da sempre attivista nella comunità LGBTQ+, la 22enne di Avellino si è trasferita a Milano nel 2019 per concentrarsi sulla sua passione per l’Hip-Hop, scoperta all’età di 13 anni muovendo i primi passi musicali su YouTube.nuovo simbolo dellaLa cantante emergente ha ieri reso omaggio a Loredana ...