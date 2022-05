Verona, esce con la moto da cross e non torna più a casa: Thomas trovato morto in un fosso (Di domenica 1 maggio 2022) Un ragazzo di 20 anni, Thomas Cavazza , è stato trovato morto in una roggia : tragedia nel Veronese a San Giovanni Ilarione . Il ragazzo è caduto con la moto da cross , i familiari, non vedendolo ... Leggi su leggo (Di domenica 1 maggio 2022) Un ragazzo di 20 anni,Cavazza , è statoin una roggia : tragedia nel Veronese a San Giovanni Ilarione . Il ragazzo è caduto con lada, i familiari, non vedendolo ...

