Ultime Notizie – Calcio: Serie A, Udinese-Inter 1-2, Perisic-Lautaro in gol e nerazzurri restano in scia al Milan (Di domenica 1 maggio 2022) L'Inter vince 2-1 sul campo dell'Udinese nel match della 35esima giornata della Serie A, sale a 75 punti e rimane a -2 dal Milan quando mancano 3 giornate dalla fine del campionato. La squadra di Inzaghi va in vantaggio nel primo tempo con i gol di Perisic e Lautaro e nel finale di gara subisce la rete ininfluente dei friulani con Pussetto. La squadra di Cioffi con questa sconfitta resta ferma a 43 punti. LA PARTITA – Il tecnico dei bianconeri per la sfida recupera Pereyra e Perez. Inzaghi invece senza Calhanoglu squalificato e Bastoni infortunato, si affida a Gagliardini preferito a Vidal a centrocampo e Dimarco in difesa, con Handanovic che torna tra i pali dopo l'errore di Radu a Bologna. La pressione iniziale della squadra di Inzaghi porta subito i suoi frutti. Al 12?

