Premio Bindi | ultimo giorno per il bando di concorso 2022

GENOVA – Scade oggi, 1° maggio, il termine per iscriversi alla 18a edizione del Premio Bindi di Santa Margherita Ligure (Genova), uno dei più importanti concorsi italiani dedicati alla canzone d'autore. Il Premio è intitolato a Umberto Bindi, cantautore genovese di grande raffinatezza, di cui nel 2022 ricorrono i 20 anni dalla scomparsa. Sono sue le musiche di canzoni come Arrivederci, Il nostro concerto, Il mio mondo, La musica è finita, Io e il mare. Il bando di concorso, che è disponibile su www.PremioBindi.com, è riservato a singoli o band che compongano le proprie canzoni. L'iscrizione è gratuita e deve essere effettuata esclusivamente tramite il form presente sul sito nell'apposita sezione. Fra tutti gli iscritti, una commissione ...

