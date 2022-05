Mourinho all'attacco, frecciata alla Lazio: "Ha vinto con un gol in fuorigioco" (Di domenica 1 maggio 2022) ROMA - Termina in pareggio la sfida dell'Olimpico tra Roma e Bologna. La squadra di Mourinho ha pareggiato 0 - 0 contro gli emiliani, tenendo il quinto posto occupato a pari punti con la Lazio. Al ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 1 maggio 2022) ROMA - Termina in pareggio la sfida dell'Olimpico tra Roma e Bologna. La squadra diha pareggiato 0 - 0 contro gli emiliani, tenendo il quinto posto occupato a pari punti con la. Al ...

gippu1 : Il #Bologna 2021-2022 diventa la seconda squadra italiana a non prendere gol sia all'andata che al ritorno contro u… - De_Sand88 : RT @CorSport: #Mourinho all'attacco, frecciata alla #Lazio: “Ha vinto con un gol in fuorigioco” ?? - JurrVanWessem : RT @CorSport: #Mourinho all'attacco, frecciata alla #Lazio: “Ha vinto con un gol in fuorigioco” ?? - sportli26181512 : Mourinho all'attacco, frecciata alla Lazio: “Ha vinto con un gol in fuorigioco”: Le parole del tecnico giallorosso… - CorSport : #Mourinho all'attacco, frecciata alla #Lazio: “Ha vinto con un gol in fuorigioco” ?? -