LIVE – Ancona Matelica-Olbia 0-2, Playoff Serie C 2021/2022 (DIRETTA) (Di domenica 1 maggio 2022) La DIRETTA LIVE di Ancona Matelica-Olbia, match valido per il primo turno dei Playoff del campionato di Serie C 2021/2022. Parte ufficialmente la battaglia per l’ultimo posto disponibile per la Serie B. Appuntamento oggi, domenica 1 maggio, alle ore 18. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TABELLONE SECONDO TURNO REGOLAMENTO PRIMO TURNO PROGRAMMA DEI Playoff AGGIORNA LA DIRETTA Ancona Matelica-Olbia 0-2 (41? Ladinetti, 82? Travaglini) 82?- GOOL Olbia!!! Travaglini trova lo spunto giusto in area e insacca la rete del ... Leggi su sportface (Di domenica 1 maggio 2022) Ladi, match valido per il primo turno deidel campionato di. Parte ufficialmente la battaglia per l’ultimo posto disponibile per laB. Appuntamento oggi, domenica 1 maggio, alle ore 18. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV TUTTE LE PARTITE INTABELLONE SECONDO TURNO REGOLAMENTO PRIMO TURNO PROGRAMMA DEIAGGIORNA LA0-2 (41? Ladinetti, 82? Travaglini) 82?- GOOL!!! Travaglini trova lo spunto giusto in area e insacca la rete del ...

