Oprah Winfrey: “Durante la pandemia non sono uscita di casa per 322 giorni” (Di sabato 30 aprile 2022) Oprah Winfrey, icona indiscussa della televisione americana, ha lanciato il suo nuovo documentario, The Colour of Care, uno speciale dedicato alle disuguaglianze razziali nel sistema sanitario degli Stati Uniti. Durante un’intervista al The Los Angeles Times, proprio in occasione della presentazione del suo ultimo progetto, la conduttrice ha parlato della pandemia di Covid-19 che ha messo in ginocchio tutto il mondo, e di come lei stessa abbia vissuto il periodo del lockdown. Un lockdown prolungato, nel caso di Oprah Winfrey: la star della tv americana ha infatti rivelato che, a causa della pandemia, ha trascorso ben 322 giorni in casa, isolata dal resto del mondo. Un isolamento così lungo avrebbe certamente avuto effetti negativi ... Leggi su diredonna (Di sabato 30 aprile 2022), icona indiscussa della televisione americana, ha lanciato il suo nuovo documentario, The Colour of Care, uno speciale dedicato alle disuguaglianze razziali nel sistema sanitario degli Stati Uniti.un’intervista al The Los Angeles Times, proprio in occasione della presentazione del suo ultimo progetto, la conduttrice ha parlato delladi Covid-19 che ha messo in ginocchio tutto il mondo, e di come lei stessa abbia vissuto il periodo del lockdown. Un lockdown prolungato, nel caso di: la star della tv americana ha infatti rivelato che, a causa della, ha trascorso ben 322in, isolata dal resto del mondo. Un isolamento così lungo avrebbe certamente avuto effetti negativi ...

VanityFairIt : Oprah Winfrey ha parlato della sua vita durante il Covid mentre presentava il suo nuovo documentario 'The Colour of… - infoitsalute : Oprah Winfrey: “Durante la pandemia non sono uscita di casa per 322 giorni” - paolokanta : @silvia_sb_ Ha condizionato le elezioni americane del 2016, avrebbe vinto oprah winfrey senza Orsini e i suoi paren… - U2COACH : La chiave per realizzare un sogno non è focalizzarsi sul successo ma sul significato. E così anche i piccoli passi… - carohaiku : @donTonio66 Farà sicuramente una tv tutta sua come ha fatto Oprah Winfrey -