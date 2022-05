Lazio, Sarri: 'Vorrei prendere meno gol. Acerbi va protetto e sul futuro...' (Di sabato 30 aprile 2022) LA SPEZIA - Vince la Lazio in rimonta contro lo Spezia, 4 - 3 finale con la rete di Acerbi decisiva per i tre punti. Biancocelesti momentaneamente al quinto posto in attesa della Roma. Maurizio Sarri, ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 30 aprile 2022) LA SPEZIA - Vince lain rimonta contro lo Spezia, 4 - 3 finale con la rete didecisiva per i tre punti. Biancocelesti momentaneamente al quinto posto in attesa della Roma. Maurizio, ...

sportface2016 : #Lazio, il retroscena de Il Messaggero. #Lotito: 'Non è reato spazzare la palla', #Sarri: 'Riprendi Pioli se vuoi q… - vbrozodrillo : @juvssl Il presidente mi fa schifo, la società pure, Sarri non lo posso vedere da sempre e in più contro di noi fat… - FanLaziale : @EagleMassimo @LeastSquares71 Forza Lazio Roma merda. Ora ti senti contento? Bene, l'idea su Sarri, invece, spiace… - CarbonFrank : RT @AlessioBuzzanca: Quindi per Zazzaroni a Mourinho (stessi punti della Lazio, 100mln di euro spesi sul mercato, 6-1 contro il salmonari,… - Stec2vtr : RT @AlessioBuzzanca: Quindi per Zazzaroni a Mourinho (stessi punti della Lazio, 100mln di euro spesi sul mercato, 6-1 contro il salmonari,… -