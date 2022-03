Vlahovi come Baggio? Hanno una cosa in comune

(Di mercoledì 2 marzo 2022)c è il grande atteso nella serata di Coppa Italia contro la Fiorentina e la speranza è che possa fare meglio di chi lo ha preceduto. La sfida tra Juventus e Fiorentina è una di quelle che è sempre stata circondata da uno strano alone di magia e di splendore, con la rivalità tra bianconeri e gigliati che non è mai andata a scemare nel corso del tempo e che anzi è diventata sempre più sentita.(Collage)Il tutto iniziò nel lontano 1982, anno in cui i viola di Giancarlo Antognoni andarono davvero a un passo dalla vittoria del terzo Scudetto della loro storia, ma a detta loro, a Cagliari gli venne annullato il gol dello spareggio e da quel momento tutto cambiò ed è per questo motivo che il passaggio dic in bianconero è stato vistoun vero e proprio tradimento. Quando si ...

25'ha tentato 89 conclusioni in questa stagione, più di ogni altro giocatore in Serie A. ... 2' Bonucci (12) potrebbe eguagliare Chiellini (13)difensore a segno in più anni solari ......e valutare la cessione di Dusanc alla Juvetus, oltre che parlare dell'ex viola Franck Ribery . Questo il suo commento sulla trattativa: 'E' una roba ignobile. Insopportabile.fai a non ...Vlahovic, la Fiorentina: "Evitate cori razzisti" Fischi sì ... una terribile guerra in corso che purtroppo rende il clima delicato anche nello sport, come abbiamo visto già da alcune decisioni assunte ...Vittorio Cecchi Gori, ex presidente della Fiorentina, ha parlato alla Gazzetta dello Sport del mercato viola e delle scelte fatte da Rocco Commisso che tanto hanno fatto discutere a Firenze e non solo ...