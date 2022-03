Vietri sul Mare | polemica sulle dimensioni della spiaggia libera

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Tempo di lettura: 2 minutisul(Sa) – Asulè stata avviata una riflessioneporzioni dilibere da concessioni e, quindi, lasciate alla gratuita fruizione. Il ComitatoAttiva scrive: “Ne parliamo in pieno inverno, in tempi non sospetti quando ancora, pare, non interessi ad alcuno”. Pubblicata una foto, afferma: “La primadel Comune disulè stretta tra il molo tanto caro al Re Vittorio Emanuele e lo stabilimento balneare ‘Rosa dei Venti’: 8 metri di lunghezza per 3. Come definirla? Striscia, ghetto, pollaio, recinto di povertà, immondezzaio, deposito di qualcosa che capita se serve la metti là…? Ghetto va bene. Pur sollecitando ...