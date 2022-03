Ultime Notizie Roma del 02-03-2022 ore 20:10 (Di mercoledì 2 marzo 2022) Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione ancora esteri nel primo piano attuativo giorno di guerra in Ucraina le truppe aviotrasportate russe sono atterrate a Car kiffan attaccato anche un ospedale colpite nel la polizia all’università Piovono ancora missili e bombe i particolari su TF sulle città del nord-est il convoglio di blindati di oltre 60 km prosegue la sua Marcia alla capitale dove un ragazzo ha centrato la torre provocando 5 morti nel mirino Ci sarebbe anche la cattedrale di Santa Sofia a chi è patrimonio UNESCO anche a mariupol sarebbe è circondata da truppe russe per almeno 136 civili che sono stati uccisi finora da lingua russa in Ucraina iniziato a giovedì scorso l’hanno detto le nazioni unite secondo quanto riporta la BBC precisando che 3 morti dovrebbero esserci 13 bambini ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 2 marzo 2022)dailynews radiogiornale Ben ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione ancora esteri nel primo piano attuativo giorno di guerra in Ucraina le truppe aviotrasportate russe sono atterrate a Car kiffan attaccato anche un ospedale colpite nel la polizia all’università Piovono ancora missili e bombe i particolari su TF sulle città del nord-est il convoglio di blindati di oltre 60 km prosegue la sua Marcia alla capitale dove un ragazzo ha centrato la torre provocando 5 morti nel mirino Ci sarebbe anche la cattedrale di Santa Sofia a chi è patrimonio UNESCO anche a mariupol sarebbe è circondata da truppe russe per almeno 136 civili che sono stati uccisi finora da lingua russa in Ucraina iniziato a giovedì scorso l’hanno detto le nazioni unite secondo quanto riporta la BBC precisando che 3 morti dovrebbero esserci 13 bambini ...

