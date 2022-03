Ultime Notizie Roma del 02-03-2022 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 2 marzo 2022)dailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio missili e bombe hanno colpito il centro di kharkiv devastata la piazza della Libertà biden Putin pensava che l’occidente la nato non avrebbero risposto Pensavo di poterci dividere qui in casa Putin si è svegliato noi eravamo pronti le forze armate russe stanno attaccando molti quartieri di Kiev e le truppe di Mosca sono entrate anche nella città di Cherso nel Ucraina mi hai rimandato il secondo round di colloqui che era previsto per oggi per cercare la tregua in Ucraina l’agenzia lussata riporta che l’incontro dovrebbe tenersi in territorio Dello Russo nell’area occidentale di via lo vieta Forest uccisi quasi semina rustida inizio guerra di Cesena ischi l’allarme dell’ONU 136 civili uccisi finora dall’ invasione russa iniziata giovedì scorso colpita la torre TV ...