Ucraina, tutte le colpe di Putin (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il diavolo si nasconde nei dettagli ma i dettagli sono macroscopici. Chi difende l'invasione russa dell'Ucraina? I partigiani dell'Anpi, sempre in odio all'America e ben sintonizzati su radio Mosca anche quando è tornata zarista. Ma fin qui niente di strano, sono i revisionisti ad uso e consumo, che vedono fascisti ovunque e invitano storici da cartoni animati e giornalisti da centro sociale. Giustificazionisti di casa nostra L'Anpi è un centro sociale diffuso, con diverse filiali, sorretto dal Pd che manifesta, chissà quanto convinto, in favore del popolo ucraino. Chi non si fa problemi è la sinistra affaristica dei Prodi e dei D'Alema i quali contestualizzano Putin per abbracciare Xi Jinping. I Prodi, i D'Alema sono ambasciatori della Cina in Italia, i negoziatori, i procacciatori di ventilatori durante la pandemia e comunque sono quelli che sui ...

