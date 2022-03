Ucraina | Mykolenko attacca Dzyuba | ' voi tacete e civili muoiono'

Advertising

Il difensore ucraino dell'Everton, Vitaliy, ha pubblicato su Instagram un messaggio durissimo contro la Nazionale russa di calcio, rimasta silente sull'invasione dell'ha detto che il capitano Artem Dzyuba e la sua squadra rimarranno "rinchiusi in una prigione per il resto della loro vita". "Mentre voi bastardi rimanete in silenzio - ha scritto - ...Da corrieredellosport.itcontro Dzyuba. Il difensore dell'Everton e della nazionale, protagonista dell'abbraccio con il connazionale Zinchenko prima della sfida contro il City, ha attaccato duramente e senza ...Prima del match contro il Peterborough, Fernandinho ha ceduto la fascia da capitano a Zinchenko. Guardiola: "Siamo vicini all'Ucraina".(ANSA) - ROMA, 02 MAR - Il difensore ucraino dell'Everton, Vitaliy Mykolenko, ha pubblicato su Instagram un messaggio durissimo contro la Nazionale russa di calcio, rimasta silente ...