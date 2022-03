Ucraina, cittadini disarmati formano una barriera umana per impedire l'avanzata russa | Video (Di mercoledì 2 marzo 2022) cittadini ucraini disarmati che bloccano le strade formando una vera e propria barriera umana per impedire l’avanzata delle forze russe. È quanto mostrato in questo filmato che ritrae la strenua difesa messa a punto dai cittadini di Energodar, una città dell'Ucraina sud-orientale satellite della centrale nucleare di Zaporizhia. “I cittadini non li lasceranno avanzare di un solo passo” ha dichiarato il sindaco di Enerhodan, Dmytro Orlov. Ora più che mai dobbiamo mobilitare le nostre forze per stare insieme affinché il nemico non entri nella città dove si trova la più grande centrale nucleare d'Europa! Siamo pronti!". Guarda tutti i Video "Arrendetevi o bombardiamo": l'ultimatum a Konotop: il sindaco scende in piazza ... Leggi su panorama (Di mercoledì 2 marzo 2022)ucrainiche bloccano le strade formando una vera e propriaperl’delle forze russe. È quanto mostrato in questo filmato che ritrae la strenua difesa messa a punto daidi Energodar, una città dell'sud-orientale satellite della centrale nucleare di Zaporizhia. “Inon li lasceranno avanzare di un solo passo” ha dichiarato il sindaco di Enerhodan, Dmytro Orlov. Ora più che mai dobbiamo mobilitare le nostre forze per stare insieme affinché il nemico non entri nella città dove si trova la più grande centrale nucleare d'Europa! Siamo pronti!". Guarda tutti i"Arrendetevi o bombardiamo": l'ultimatum a Konotop: il sindaco scende in piazza ...

Advertising

Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: Ai cittadini italiani che sono preoccupati per le conseguenze di questo conflitto, voglio dire ch… - Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: Voglio ribadire tutta la mia solidarietà, quella del governo e degli italiani al Presidente… - nzingaretti : Un pensiero deve andare ai cittadini dell'Ucraina ma anche a tutti quei ragazzi russi, quegli intellettuali, che in… - aletof70 : RT @regionepiemonte: La Regione #Piemonte istituisce un coordinamento per prestare soccorso dei cittadini Ucraini in fuga dalla guerra: ?el… - aspem : RT @FOCSIV: FOCSIV aderisce alla giornata di #digiunoperlapace in #Ucraina, promossa da Papa Francesco per mercoledì #2marzo. Invitiamo i… -