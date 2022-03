Traffico Roma del 02-03-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 2 marzo 2022) LuceverdeBuongiorno Bentrovati in redazione Sonia cerquetani ancora critica la situazione delsulla via Pontina interessata da lavori in corso è proprio per lavori la strada è chiusa al transito all’altezza di Castel di Decima in direzione ditutto ilproveniente da Latina è fatto uscire allo svincolo di Castel di Decima e deviato su via Tartufari e sulla Pontina ora partono da Montedoro ripercussioni acute in via di Trigoria è lungo la Laurentina dove si è riversato gran parte delproveniente dalla Pontina regolare al momento in circolazione sul Raccordo Anulare lungo le due carreggiate e poi sul percorso Urbano della A24 per Teramo in città invece diversi incidenti possibili rallentamenti nella zona di Prima Porta in via Frassineto nei pressi di viale delle ...