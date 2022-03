Sette banche russe bannate dal sistema SWIFT: nuove sanzioni contro la Russia (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il divieto entrerà in vigore dieci giorni dopo la pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale Europea e, ' si applicherà anche a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo con sede in ... Leggi su tech.everyeye (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il divieto entrerà in vigore dieci giorni dopo la pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale Europea e, ' si applicherà anche a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo con sede in ...

