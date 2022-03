Renica: “Napoli da scudetto. Con la Lazio un uomo ha spaccato la partita. Non è Fabian Ruiz” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il Napoli è in piena corsa per lo scudetto ed ha anche il vantaggio di non giocare le coppe, ne è convinto Alessandro Renica. L’ex giocatore del Napoli è stato intervistato da Corriere dello Sport in cui sottolinea il valore della rosa partenopea: “Vi ricordate il girone di ritorno con Gattuso? Quindici vittorie con la rosa al completo, tantissimi punti conquistati, la conferma del fatto che, già un anno fa, la squadra aveva grande valore e tantissima qualità“. Si parla anche di Lazio-Napoli, con il gol decisivo di Fabian Ruiz. Ma secondo Renico oltre allo spagnolo anche Spalletti è stato decisivo con “la mossa di Elmas dalla panchina ha cambiato tatticamente la gara. Elmas ha distrutto la Lazio, ha ‘rotto’ la partita, ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 2 marzo 2022) Ilè in piena corsa per loed ha anche il vantaggio di non giocare le coppe, ne è convinto Alessandro. L’ex giocatore delè stato intervistato da Corriere dello Sport in cui sottolinea il valore della rosa partenopea: “Vi ricordate il girone di ritorno con Gattuso? Quindici vittorie con la rosa al completo, tantissimi punti conquistati, la conferma del fatto che, già un anno fa, la squadra aveva grande valore e tantissima qualità“. Si parla anche di, con il gol decisivo di. Ma secondo Renico oltre allo spagnolo anche Spalletti è stato decisivo con “la mossa di Elmas dalla panchina ha cambiato tatticamente la gara. Elmas ha distrutto la, ha ‘rotto’ la, ...

