Regola del debito Ue | Fitto | «Dubbi sulle strategie differenziate Si pensi al fondo in stile Brexit»

«Data l'incertezza molto elevata» alla luce dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, «non riteniamo che l'applicazione della Regola del debito sia giustificata» per il 2023 «nelle circostanze attuali». Così il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, Valdis Dombrovskis, in una conferenza stampa a Bruxelles insieme al commissario all'Economia Paolo Gentiloni. La Regola del debito prevede, per i Paesi con un debito pubblico al di sopra del 60% del Pil, una riduzione annua del debito nella misura di un ventesimo della quota eccedente la soglia del 60% e fa parte delle regole di bilancio che sono in corso di rivalutazione nell'Ue. Le linee guida per i bilanci pubblici 2023 Dombrovskis ha anche spiegato che la Commissione ha riflettuto sull'opportunità di fornire linee ...

Ultime Notizie dalla rete : Regola del IL - PUNTO/ Qui Bruxelles, la crisi peserà sulla crescita Alla luce della situazione e delle crescenti incertezze, Bruxelles ritiene che però sia opportuno non applicare la regola draconiana sul ritmo di riduzione del debito (un ventesimo all'anno) nè nel ...

Fitto (Fdi), serve confronto su idee Dombroviskis-Gentiloni (ANSA) - BRUXELLES, 02 MAR - "Sulle ipotesi di misure transitorie riguardanti le regole della governance economica e fiscale delineate oggi dal vicepresidente della Commissione Europea Dombrovskis, e ...

