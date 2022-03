Raduni, circuiti under e il primo Simposio: il Sistema Padel va come un treno (Di mercoledì 2 marzo 2022) Partenza col botto per i primi Raduni tecnici giovanili del Sistema Padel, presto collegati a dei circuiti regionali al via ad aprile. E il 6 maggio, al Foro Italico, arriva il primo Simposio Internazionale Padel FIT, organizzato dall’Istituto Superiore di Formazione insieme a FIP e PTR/PCR, con relatori di fama mondiale Leggi su federtennis (Di mercoledì 2 marzo 2022) Partenza col botto per i primitecnici giovanili del, presto collegati a deiregionali al via ad aprile. E il 6 maggio, al Foro Italico, arriva ilInternazionaleFIT, organizzato dall’Istituto Superiore di Formazione insieme a FIP e PTR/PCR, con relatori di fama mondiale

Advertising

zazoomblog : Raduni circuiti under e il primo Simposio: il Sistema Padel va come un treno - #Raduni #circuiti #under #primo -