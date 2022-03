Quand’è la finale del GF Vip e chi potrebbe vincere (secondo noi) (Di mercoledì 2 marzo 2022) Ne abbiamo viste di tutti i colori in questo Grande Fratello Vip 6, che resterà per sempre nella storia del reality come l’edizione della chimica artistica e dell’amore libero (Alex Belli docet). Coppie nate nella Casa di Cinecittà, triangoli amorosi e persino presunti copioni già scritti, ma alla fine tutti non aspettiamo altro: l’attesissima finale che incoronerà il vincitore. E proprio a tal proposito, non manca il toto-nomi su chi si aggiudicherà la vittoria quest’anno con il popolo social nettamente diviso e pronto a slogarsi il dito per votare il proprio beniamino. Noi ci siamo fatti un’idea su chi potrebbe uscire per ultimo dalla Porta Rossa (vediamo se siete d’accordo). Quando va in onda la finale del GF Vip 6 Da quel fatidico 13 settembre 2021, data in cui è iniziato il GF Vip 6, sembra passato un secolo. E in effetti, come ... Leggi su dilei (Di mercoledì 2 marzo 2022) Ne abbiamo viste di tutti i colori in questo Grande Fratello Vip 6, che resterà per sempre nella storia del reality come l’edizione della chimica artistica e dell’amore libero (Alex Belli docet). Coppie nate nella Casa di Cinecittà, triangoli amorosi e persino presunti copioni già scritti, ma alla fine tutti non aspettiamo altro: l’attesissimache incoronerà il vincitore. E proprio a tal proposito, non manca il toto-nomi su chi si aggiudicherà la vittoria quest’anno con il popolo social nettamente diviso e pronto a slogarsi il dito per votare il proprio beniamino. Noi ci siamo fatti un’idea su chiuscire per ultimo dalla Porta Rossa (vediamo se siete d’accordo). Quando va in onda ladel GF Vip 6 Da quel fatidico 13 settembre 2021, data in cui è iniziato il GF Vip 6, sembra passato un secolo. E in effetti, come ...

