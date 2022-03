Probabile rinvio della missione ESA ExoMars 2022 a causa della Guerra in Ucraina

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Adei recenti eventi inè moltouno slittamento. La ESA sta affrontando decisioni difficili che potrebbero far rimandare ladi molti mesi. Laha importanti scopi di ricerca per la nostra conoscenza del pianeta rosso – ComputerMagazine.itLa situazione inavrà un impatto anche nell’àmbitoricerca spaziale, in particolare per quanto riguarda le missioni previste dall’Agenzia Spaziale Europea verso Marte. Il rover, che avrebbe dovuto arrivare su Marte entro la fine dell’anno, probabilmente dovrà ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Probabile rinvio

Computer Magazine

... anzi è poco, che non ne escano ancora in futuro). Resta il fatto che la mancanza di un ... Dl Milleproroghe, nella notte Governo sotto quattro volte Ildell'abbassamento a mille euro ...... con ilal 2023 della stretta sui tassi da parte della Bce . Anche il decennale italiano ha ... chiusa per il secondo giorno consecutivo, con ileffetto però solo di rinviare l'...CALCIO - Nel girone A non si gioca Sassoferrato Genga-Loreto Non si giocherà quest'oggi Sassoferrato Genga - Loreto. A fortissimo rischio anche Cantiano-Portuali. Al momento è ufficiale solo il rinvio ...Una riunione in mattinata con la dirigenza, la possibilità di cambi di programma che si fa sempre più probabile con il passare delle ore, sino all’annuncio ufficiale del rinvio. Marco Spissu (nella...