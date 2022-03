Per molti pendolari i soliti problemi sono sempre peggio (Di mercoledì 2 marzo 2022) In diverse zone d'Italia la vita di chi prende il treno tutti i giorni è piena di imprevisti, e la pandemia ha peggiorato le cose Leggi su ilpost (Di mercoledì 2 marzo 2022) In diverse zone d'Italia la vita di chi prende il treno tutti i giorni è piena di imprevisti, e la pandemia harato le cose

Advertising

pietroraffa : Draghi:'Mentre condanniamo la posizione di Putin, dobbiamo ricordarci che questo non è uno scontro contro la nazion… - pfmajorino : Molti la ritengono una scelta folle ma io, in una situazione tanto drammatica, credo servano gesti straordinari. Pe… - rtl1025 : ???? 40 anni fa andava in onda il primo episodio di Lady Oscar, una serie storica e rivoluzionaria per molti aspetti… - MartaAllevato : Non dimentichiamo il ‘fronte’ russo di questa tragedia. Anche tra gli italiani che da anni vivono lì si pianifica d… - MonaiGe : @Linerazzurra Esiste un allenatore olandese che ovunque è stato ha vinto e ha allenato anche la Corea del sud. Ora… -