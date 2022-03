Neuromed apre i suoi laboratori ai ricercatori ucraini (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il Neuromed mette a disposizione le proprie strutture di ricerca biomedica per i ricercatori che lavorano sulle neuroscienze e temi correlati nelle Università o nei Centri di Ricerca in Ucraina e che necessitino di sostegno per realizzare i loro progetti. Neuromed coprirà le loro spese di viaggio e di vitto e alloggio per tutto il periodo richiesto, nonché i costi della ricerca che intenderanno condurre. Neuromed auspica che i ricercatori ucraini che accetteranno questo invito possano tornare presto a casa e contribuire alla ripresa del loro Paese: anche le spese di ritorno saranno sostenute da Neuromed. “Il mondo della scienza – dice Giovanni de Gaetano, Presidente del Neuromed – è una grande comunità che ha sempre travalicato le frontiere. Riteniamo ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 2 marzo 2022) Ilmette a disposizione le proprie strutture di ricerca biomedica per iche lavorano sulle neuroscienze e temi correlati nelle Università o nei Centri di Ricerca in Ucraina e che necessitino di sostegno per realizzare i loro progetti.coprirà le loro spese di viaggio e di vitto e alloggio per tutto il periodo richiesto, nonché i costi della ricerca che intenderanno condurre.auspica che iche accetteranno questo invito possano tornare presto a casa e contribuire alla ripresa del loro Paese: anche le spese di ritorno saranno sostenute da. “Il mondo della scienza – dice Giovanni de Gaetano, Presidente del– è una grande comunità che ha sempre travalicato le frontiere. Riteniamo ...

