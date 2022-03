Napoli, Osimhen mette il Milan nel mirino: il bomber vuole sfatare un tabù (Di mercoledì 2 marzo 2022) L’attaccante del Napoli Osimhen punta il Milan ed è intenzionato a sfatare un tabù Nella testa del Napoli c’è solo la partita di domenica sera contro il Milan. Un match fondamentale che potrebbe portare gli azzurri ad allungare in vetta alla classifica. E per l’occasione di vorrà il miglior Osimhen a caccia di un gol in casa che manca, ovviamente anche a causa del lungo infortunio, dal 17 ottobre contro il Torino. Ma, come riportato da La Gazzetta dello Sport, contro il Milan il nigeriano vorrà sfatare anche un tabù personale. L’attaccante, infatti, nelle sue 17 reti in Serie A non ha mai segnato a una squadra capolista. I rossoneri sono avvisati. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 2 marzo 2022) L’attaccante delpunta iled è intenzionato aunNella testa delc’è solo la partita di domenica sera contro il. Un match fondamentale che potrebbe portare gli azzurri ad allungare in vetta alla classifica. E per l’occasione di vorrà il migliora caccia di un gol in casa che manca, ovviamente anche a causa del lungo infortunio, dal 17 ottobre contro il Torino. Ma, come riportato da La Gazzetta dello Sport, contro ilil nigeriano vorràanche unpersonale. L’attaccante, infatti, nelle sue 17 reti in Serie A non ha mai segnato a una squadra capolista. I rossoneri sono avvisati. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Gazzetta_it : Napoli in allarme per Osimhen, si teme un altro stop - DiMarzio : #UEL | #Napoli, #Osimhen lascia il campo con una fasciatura sul ginocchio. #PazziDiFanta ?? - CalcioNews24 : Contro il #Milan #Osimhen vuole sfatare un tabù - dailynews_24 : Calciomercato Napoli, Santini: “Real Madrid punta Osimhen, ADL avrebbe scelto Scamacca come eventuale sostituto”… - dailynews_24 : Napoli, Vieri consiglia Osimhen: “Se comincerà a calciare in diagonale farà molti più gol” -