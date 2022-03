Lotta scudetto, Sven-Goran Eriksson: «Il dominio di un solo club stufa» (Di mercoledì 2 marzo 2022) Lotta scudetto, Sven-Goran Eriksson: «Il dominio di un solo club stufa. Adesso ha un senso vedere le partite nel week end» L’ex allenatore della Lazio Sven-Goran Eriksson ha rilasciato un’intervista a Il Mattino, dove ha analizzato il campionato in corso. Ecco alcune sue dichiarazioni. SULLA Lotta scudetto – «Sono sorpreso che non ci sia la Juventus. Però devo dire che per il calcio italiano è un bene: perché pure stufa l’egemonia sempre e solo di un club. Tutto diventa noioso, adesso ha un senso vedere le partite nel week end». SULL’EGEMONIA DI JUVE, MILAN E INTER- «Perché i giocatori di ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 2 marzo 2022): «Ildi un. Adesso ha un senso vedere le partite nel week end» L’ex allenatore della Lazioha rilasciato un’intervista a Il Mattino, dove ha analizzato il campionato in corso. Ecco alcune sue dichiarazioni. SULLA– «Sono sorpreso che non ci sia la Juventus. Però devo dire che per il calcio italiano è un bene: perché purel’egemonia sempre edi un. Tutto diventa noioso, adesso ha un senso vedere le partite nel week end». SULL’EGEMONIA DI JUVE, MILAN E INTER- «Perché i giocatori di ...

