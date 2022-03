Guerra in Ucraina, possibile il secondo round di colloqui stasera. Presa Kherson, 21 morti a Kharkiv. Kiev circondata (Di mercoledì 2 marzo 2022) E' un'altalena di rinvii e riprese le notizie che riguardano il nuovo round di negoziati tra la Russia e l'Ucraina. Erano previsti per oggi e sono stati subito rinviati nella prima mattina: si ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 2 marzo 2022) E' un'altalena di rinvii e riprese le notizie che riguardano il nuovodi negoziati tra la Russia e l'. Erano previsti per oggi e sono stati subito rinviati nella prima mattina: si ...

riotta : Il presidente cinese Xi Jinping si stanca alla fine delle scorrerie del suo vassallo #Putin e la Cina chiede la fin… - ladyonorato : L’UE USERÀ I FONDI DESTINATI AGLI AIUTI UMANITARI PER COMPRARE ARMI DA GUERRA PER L’UCRAINA. I NOSTRI SOLDI SERVIRA… - TizianaFerrario : Non condivido la scelta dell’Italia di inviare armi pesanti all’Ucraina,uno stato in guerra con un altro stato. Abb… - RetweetPalermo : RT @romatoday: La fuga dalle bombe di Kiev, mamma e figlia disabile finalmente in Italia: 'Lì è un inferno' - Maurofabio31 : RT @GiancarloDeRisi: Dopo la censura di PaoloNori l’università Bicocca fa retromarcia: “Il corso su Dostoevskij si farà'. Lo scrittore avev… -