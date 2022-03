Fiorentina-Juventus, probabili formazioni: Allegri con Aké e Vlahovic, Piatek dal 1? (Di mercoledì 2 marzo 2022) Fiorentina e Juventus si affronteranno questa sera al "Franchi" nel match valido per l'andata della semifinale di Coppa Italia Leggi su mediagol (Di mercoledì 2 marzo 2022)si affronteranno questa sera al "Franchi" nel match valido per l'andata della semifinale di Coppa Italia

Advertising

juventusfc : Comincia ora la conferenza stampa di Mister Allegri verso #FiorentinaJuve ?? LIVE su @JuventusTV ??… - DiMarzio : #CoppaItalia, @juventusfc | Le possibili scelte di Massimiliano #Allegri per la sfida contro la @acffiorentina - acffiorentina : Non è una partita come le altre ?? Fiorentina-Juventus, Mercoledì 2 marzo 2022 ore 21.00 Acquista subito il tuo bigl… - serieB123 : Marley Aké, chi è l'esterno della Juventus che debutta in Coppa Italia contro la Fiorentina - Pall_Gonfiato : Fiorentina-Juventus, l'annuncio dei postini fiorentini: 'Disservizi nelle vie bianconere...' -